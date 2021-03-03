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США предрекают четвертую волну COVID-19

Новый скачок заболевших COVID-19 зафиксировали в США. По сообщениям BBC, местные эпидемиологи не исключают наступления четвертой волны коронавирусной инфекции в стране. Наибольшие опасения вызывают новые агрессивные штаммы - британский, южноафриканский и бразильский. США стабильно занимают лидирующую позицию по заболеваемости. За весь период пандемии в стране скончались более 515 тысяч человек - это пятая часть всех умерших в мире.

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