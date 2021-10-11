США предрекли финансовый кризис к декабрю

США пророчат финансовый кризис. Глава американского Минфина предрекла стране катастрофу, если к декабрю не удастся повысить лимит госдолга. Дженет Йеллен отметила, что без соответствующих мер "подорвется статус ценных бумаг министерства, а также доллара как мировой резервной валюты!" Министр финансов резюмировала, что неудача в повышении госдолга грозит США задержками в выплате соцпособий, зарплат военным и приостановкой налоговых вычетов на детей.