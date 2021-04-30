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США прекращают выдачу всех виз в России
Посольство США в России сократит штат сотрудников консульства на 75 процентов. Как следствие - будет прекращено рассмотрение документов россиян на выдачу виз для любых поездок в США, кроме дипломатических. Напомним, 15 апреля США ввели новые санкции против России, позже Вашингтон заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии. Москва ответила зеркально - сообщила о высылке 10 американских дипломатов, а также ввела персональные санкции против чиновников из администрации США - как бывших, так и действующих. Сегодня посольство США рекомендовало американцам, которые находятся в России с истекшими визами, покинуть страну до 15 июня. Данные шаги выглядят как "проявление неэффективности американских дипслужб", - заявили в МИД России.
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