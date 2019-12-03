США пригрозили Франции пошлинами на товары объемом почти в 2 с половиной миллиарда долларов. Это связано с налогом на цифровые услуги таких компаний как Amazon, Apple, Facebook и Google. Парламент Пятой республики одобрил его летом. Вашингтон считает, что Париж проводит дискриминационную политику в отношении технологических компаний Соединенных Штатов.



