США пригрозили последствиями за помощь иранскому танкеру "Грэйс 1", который накануне покинул Гибралтар и теперь направился в Грецию. В Вашингтоне сообщили, что любая помощь кораблю может рассматриваться как материальная поддержка зарубежной террористической организации. В ответ американские власти могут аннулировать въездные визы всем, кто оказывает помощь "Грэйс 1". Напомним, танкер удерживали в порту Гибралтара с июля, обвиняя его в попытке провезти нефть в Сирию в обход санкций ЕС. Власти британской автономии так не считают. Тегеран также отвергает обвинения.