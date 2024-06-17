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США приняли рекордный военный бюджет - 895 млрд долларов

Палата представителей США приняла военный бюджет на 2025 год, он стал самым большим за всю историю страны. На военные нужды американцы планируют потратить 895 млрд долларов.

Из них 33 млрд выделят на реализацию ядерных программ и 164 млрд - на закупку нового оружия. Еще 144 млрд потратят на проведение научно-исследовательских работ в сфере разработки военной техники.

Документ должен быть еще утвержден верхней палатой Конгресса, но за этим дело, очевидно, не станет. Даже с учетом инфляции США планируют потратить на оборонные нужды более чем когда-либо, включая годы ведения самых ожесточенных войн.

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