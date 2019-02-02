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США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
США с этого дня приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Процесс выхода займет полгода. За это время есть шанс сохранить документ в силе, если стороны смогут договориться. При этом в Белом доме выражают надежду на заключение нового договора с Россией взамен нынешнего ракетного соглашения.
Тем временем Москва призывает Вашингтон сохранить существующий договор. По мнению замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, решение Штатов нанесет "мощнейший удар по системе международного контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения". С Москвой согласны политики и дипломаты в ряде стран Евросоюза.
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