США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

США с этого дня приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Процесс выхода займет полгода. За это время есть шанс сохранить документ в силе, если стороны смогут договориться. При этом в Белом доме выражают надежду на заключение нового договора с Россией взамен нынешнего ракетного соглашения.