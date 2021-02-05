США приостанавливают вывод войск из Германии

США пока не будут выводить своих военных из Германии. Об этом заявил президент Джо Байден. Речь идет о 12 тысячах американских военных, которых собирался вернуть домой либо распределить по соседним странам Дональд Трамп. Сократить контингент Трамп намеревался из-за того, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом подводит НАТО. И вот по решению нынешней администрации военные останутся на территории ФРГ до дальнейших распоряжений новой администрации страны. Джо Байден добавил также, что Министерство обороны проведет глобальный пересмотр дислокации американских войск в мире в соответствии с приоритетами во внешней политике и интересами национальной безопасности США.



