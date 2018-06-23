США приостановили учения с Южной Кореей

США на неопределенное время приостановили учения с Южной Кореей в связи с предстоящими дипломатическими переговорами с КНДР. Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт. Она также добавила, что прекращение маневров способствует реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Речь идет об учениях "Защитники свободы" и о двух программах военно-морского обмена, которые запланированы на ближайшие три месяца.