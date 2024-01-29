США прислали в Киев генеральных инспекторов

Сегодня в Киев прибыли генеральные инспекторы из США. Они проверят законность использования Украиной американской военной помощи. В Пентагоне недавно заявили, что ничего не знают о судьбе переданной ВСУ армейской техники на сумму как минимум миллиард долларов. Беспокойство американцев небезосновательно. Скандалы вокруг хищений в украинском Минобороны вспыхивают почти каждую неделю. Один из последних - вокруг военных закупок на 40 миллионов долларов. Минобороны оплатило поставки 100 тысяч минометных зарядов, но украинская армия не получила ни одного.