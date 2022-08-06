США приведут в действие ядерное оружие только в экстремальных ситуациях, сообщил Госдеп

США будут приводить в действие ядерное оружие только в экстремальных ситуациях - для защиты жизненно важных объектов и интересов,сообщает БелТА со ссылкой на РИА "Новости".

Президент США Джо Байден сообщал ранее о готовности обсуждать с Россией нововведения в систему контроля над вооружением, которые должны прийти взамен Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого заканчивается в 2026 году.

Сергей Лавров ранее сообщал о том, что конкретных шагов от США в этом направлении Россия так и не увидела.

По заверению США, ядерное оружие не будет использовано против неядерных стран, которые являются членами ДНЯО.