США призвали Cаудовскую Aравию успокоить мировые энергетические рынки

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Эр-Рияд успокоить мировые финансовые и энергетические рынки. Таким образом, у Саудовской Аравии есть реальная возможность показать себя с наилучшей стороны. Об этом американский политик заявил в телефонном разговоре с наследным принцем. Напомним, мировые цены на нефть обрушились в начале марта после того, как участники сделки ОПЕК+ не смогли продлить соглашение об ограничении добычи нефти. А Эр-Рияд пообещала нарастить добычу до 13 миллионов баррелей в сутки.



