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СМИ пророчат вторжение Тель-Авива в Ливан
Напряженность на Ближнем Востоке не спадает: в ночь на 4 августа Израиль подвергся очередной ракетной атаке со стороны движения "Хезболла". Известно о полусотне выпущенных снарядов и десятке попаданий.
Множатся утечки, на основании которых крупнейшие издания планеты пророчат скорое вторжение Израиля в Ливан. Госдеп Соединенных Штатов призвал американских граждан немедленно покинуть Бейрут, используя для этого любые доступные авиарейсы.
А доступных все меньше: крупнейшие перевозчики мира вроде "Эйр Франс" и "Люфтганзы" отменили полеты в Ливан. На другом фронте этого конфликта тоже нет никаких обнадеживающих сдвигов: сообщается, что переговоры между Израилем и ХАМАС, которые велись через посредников, вновь прерваны без достижения какого-либо результата.
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