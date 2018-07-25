США продолжат финансировать вооружение для Украины

300 миллионов долларов выделил Пентагон на производство противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Кроме Украины в списке получателей Австралия, Литва, Тайвань, Турция и Эстония. Об этом говорится в заявлении Минобороны США. В соответствии с контрактом производство этой партии комплексов должно быть завершено к середине 2021 года.