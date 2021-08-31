﻿США продолжат войну на дипломатическом фронте

Спустя 20 лет изнурительной войны Афганистан встретил первый день без американских войск на своей территории. Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид объявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым. И все же - в наследство от экспансии западной демократии афганцам остались шаткая государственность и развал экономики. В Кабуле народ выстраивается в очереди в банки, чтобы забрать свои сбережения, но пока выдают не более 200 долларов в одни руки. А сотни людей, которые сотрудничали с американцами, бегут теперь через сухопутные границы. На этих кадрах афганцы пытаются перебраться в Иран через горный перевал.

США заработали на героине и сбежали



Впрочем, Штаты могли уйти из Афганистана и раньше, однако были заняты тем, что активно "поднимали деньги" на наркобизнесе. По словам многих экспертов, если советский контингент, покидая Афганистан, оставлял после себя заводы, школы и детские сады, то американцы улетали, бросив людей на произвол судьбы.

Посольство США в Кабуле закрыто, дипломаты перебазировались в Катар. Американский госсекретарь подчеркивает: Вашингтон талибам не доверяет, а любое взаимодействие с ними будет определяться исключительно национальными интересами США. Фактически Штаты продолжают ставить Кабулу условия.

Каждый шаг, который мы предпринимаем, будет основан не на том, что говорит правительство талибов, а на том, что оно делает для выполнения своих обязательств. Наша идея в том, что любая легитимность и любая поддержка должны быть заработаны. Главное, что я хочу заявить сегодня, работа Америки в Афганистане продолжается Энтони Блинкен, госсекретарь США

Американские генералы требуют отставки руководства Пентагона

Поработали, конечно, не на славу. Хаотично покинув Афганистан, американская армия сочно показала всему миру полное отсутствие штабной культуры. Кроме утраченной техники на миллиарды долларов, в Кабуле застряли американцы, фактически став заложниками "Талибана". Десятки бывших американских офицеров требуют уволить министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли. Их обвиняют в халатности. Открытое письмо подписали порядка 90 генералов и адмиралов. Они уверены, что Остин и Милли должны были отговорить Байдена от опасной стратегии вывода войск, но этого не сделали.