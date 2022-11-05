США продолжают вооружать Украину - на что пойдут выделенные $400 млн

Деньги на войну и деструктив. Вашингтон намерен выделить очередной пакет военной помощи Киеву на сумму в 400 миллионов долларов. Об этом заявили в Пентагоне. Эти средства пойдут в основном на починку техники. Также ремонт машин оплатят Нидерланды. В пакет военной помощи войдут зенитные ракетные комплексы средней дальности "Хоук". Ранее Пентагон сообщил об отправке на Украину восьми ЗРК NASAMS. Кроме того, США создадут в немецком Висбадене новый штаб, который будет контролировать и координировать все поставки оружия Киеву и военную подготовку украинских военных.