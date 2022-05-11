США продолжают выделять деньги Киеву, а американцы настаивают, чтобы Белый дом занялся решением внутренних проблем

США - главный спонсор войны до последнего украинца. Конгресс одобрил пакет помощи Киеву почти на 40 млрд долларов. Эта сумма практически на 7 млрд превышает ранее запрошенную Байденом. Законопроект предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь.



Тем временем простые американцы продолжают настаивать на том, чтобы Белый дом, наконец, занялся решением внутренних проблем. Вот обращение к Джо из Нью-Йорка:



Эй, Джо Байден, ходят слухи, что ты обещал Владимиру Зеленскому еще 130 млн долларов на встрече "семерки". И где мы их возьмем? Ты собираешься продолжать печатать деньги? В этом печатном станке, наверное, закончится краска. И кстати, ты видел Мичиган, Детройт, Сиэтл или Портленд? Они сейчас выглядят, как страны третьего мира. Но ты без проблем даешь Зеленскому еще 130 млн долларов, что совокупно 17 млрд или больше. Кто считает? Куда идут эти деньги?



Главной проблемой США 50 % опрошенных американцев считают экономику, сообщает Си-эн-эн, ссылаясь на данные опроса. И лишь 14 % респондентов проблемой для США считают события в Украине. К слову, иммиграция в списке американских проблемс 10 % голосов располагается на третьем месте.