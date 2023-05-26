США прокомментировали отправку Киеву F-16

Если вы посмотрите на F-16, то 10 самолетов F-16 стоят миллиард долларов. Поддержание стоит еще миллиард долларов, так что вы говорите о двух миллиардах долларов за 10 самолетов. У русских есть 1000 истребителей четвертого поколения. Если вы собираетесь противостоять России в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений, поэтому, проанализировав затраты, самым разумным является именно то, что мы уже делали - доставка значительного количества интегрированных средств противовоздушной обороны для прикрытия боевого пространства и недопущения доминирования русских в небе.

Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США

