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США прокомментировали отправку Киеву F-16
Бессмысленно и слишком дорого. Так глава Объединенного комитета начальников штабов США прокомментировал передачу Киеву F-16. Марк Милли отметил, что эти истребители не станут чудо-оружием для Украины и будут обходиться гораздо дороже снарядов и наземной техники.
Если вы посмотрите на F-16, то 10 самолетов F-16 стоят миллиард долларов. Поддержание стоит еще миллиард долларов, так что вы говорите о двух миллиардах долларов за 10 самолетов. У русских есть 1000 истребителей четвертого поколения. Если вы собираетесь противостоять России в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений, поэтому, проанализировав затраты, самым разумным является именно то, что мы уже делали - доставка значительного количества интегрированных средств противовоздушной обороны для прикрытия боевого пространства и недопущения доминирования русских в небе.
Ранее Милли назвал недостижимой для ВСУ задачу скорого возвращения всех утраченных земель. К слову, Байден уже выдвинул нового кандидата на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов. Ну, видимо, правда не по вкусу хозяину Белого дома.
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