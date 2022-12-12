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США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты класса "воздух - земля"
Соединенные Штаты провели первые испытания полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A класса "воздух - земля", сообщила в понедельник пресс-служба авиабазы ВВС США Эглин (штат Флорида). Обэтом пишет ТАСС.
Пуск был произведен с борта бомбардировщика B-52 Stratofortress. "Данные испытания стали первым запуском полноценного работающего прототипа. Предыдущие проверки были направлены на тесты показателей силовой установки", - указывается в сообщении.
Фото для иллюстрации:militaryarms.ru
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