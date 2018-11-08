Одним из ключевых дестабилизирующих факторов в области международной безопасности является стремление США сохранить за собой глобальное доминирование. По мнению экспертов, подтверждением служит пересмотр Вашингтоном важнейших документов по безопасности и обороне. И, конечно, демонстрация своей мощи. Особенно - военной. США провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Минитмэн. Она может нести 3 ядерных заряда. Цель ракеты в Тихом океане была успешно достигнута. Как отметили в Пентагоне, испытания не связаны с какими-либо событиями в мире.



Вызывает опасения и последовательная милитаризация Европейского региона. Северо-атлантический союз и Соединенные Штаты продолжают грубо нарушать договоренности о не размещении дополнительных войск на восточном фланге альянса. Регулярно проводятся и масштабные учения. На территории Польши накануне начались крупные маневры стран НАТО - "Анаконда-2018".



В этот же день в Норвегии завершились крупнейшие после холодной войны учения НАТО "Единый трезубец". В маневрах приняли участие военные 29 стран - членов альянса, а также партнеров - Швеции, Финляндии, Грузии, Иордании и Украины. Руководство НАТО назвало учения успешными. А вот СМИ на эту тему иронизируют - мол, фрегат, который возвращался с учений на базу, потерял управление и врезался в танкер. Пострадали семеро военных.