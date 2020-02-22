США провели учения на случай ядерного удара России по Европе. Так, были имитированы ответные действия с использованием ядерного оружия. Известно о военных маневрах стало только сейчас от представителя Минобороны США. Учения прошли еще 20 февраля на базе стратегического командования Военных сил Соединенных Штатов в Небраске. В них принял участие глава Пентагона Марк Эспер. Ранее в Кремле заявляли, что встревожены размещением ядерных зарядов малой мощности на подлодках США.



