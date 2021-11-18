Военная разведка США у границ Беларуси и агрессивная активность НАТО в Черноморском регионе

В среду два американских разведывательных самолета совершили очередные длительные полеты вдоль границы Беларуси, Польши и Калининградской области России. В полетах были задействованы самолет разведки и целеуказания армии США, взлетевший с аэропорта под румынским портовым городом Констанца, и стратегический разведывательный самолет ВВС США, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Сегодня появилась информация об инспекционном полете американского самолета-разведчика в воздушном пространстве Литвы.

Черноморские маневры кораблей НАТО

Агрессивная активность НАТО наблюдается в Черноморском регионе.













С конца октября ВМС США проводили масштабные учения в акваториях Средиземного и Черного морей. Американский флагманский корабль "Маунт Уитни" осуществил заходы в порты Турции, Грузии и Румынии и совершил совместное плавание с кораблями Болгарии, Румынии, Турции, Украины и Грузии.

Американское командование Шестым флотом называет совместную работу "исключительной". Москва заявляет, что демонстрация флага ВМС США не добавляет стабильности ни в регионе, ни в мире.

В Эстонии призывают резервистов

Эстония мобилизует резервистов. Организованы дополнительные учебные сборы "Шип-2021". Добирают 1 684 человека, которых будут обучать возведению временного забора из колючей проволоки на границе. Действия мотивируют обострением пограничной ситуации в Польше, Литве и Латвии.