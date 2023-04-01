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США провели военные учения на Филиппинах и готовятся к очередной переброске оружия в Украину
Вашингтон, не обращая внимания на ООН и прочих, готовится объявить об очередном пакете военной помощи Украине на сумму в 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Украина получит противотанковые снаряды, высокоточные авиационные боеприпасы, понтонное оборудование, машины для обслуживания тяжелой техники, а также снаряды для норвежских систем ПВО NASAMS. Пока документ о составе военной помощи окончательно не утвержден.
Одновременно США укрепляют свои позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американские военные провели учения с боевой стрельбой на Филиппинах с участием местных армейских подразделений. Маневры проводились в рамках ежегодных совместных военных учений под названием Salaknib. Кроме того, США намерены увеличить свое военное присутствие на Филиппинах. К пяти действующим базам с американскими военными добавятся четыре новые.
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