США провели военные учения на Филиппинах и готовятся к очередной переброске оружия в Украину

Вашингтон, не обращая внимания на ООН и прочих, готовится объявить об очередном пакете военной помощи Украине на сумму в 2 миллиарда 600 миллионов долларов. Украина получит противотанковые снаряды, высокоточные авиационные боеприпасы, понтонное оборудование, машины для обслуживания тяжелой техники, а также снаряды для норвежских систем ПВО NASAMS. Пока документ о составе военной помощи окончательно не утвержден.