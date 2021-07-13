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США работают с Кубой в традиционной манере революционных технологий

Соединенные Штаты Америки в своей традиционной манере в очередной раз пытаются организовать на Острове свободы государственный переворот. Именно так расценивают события в Республике Куба участники рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Кубы и вспоминают белорусские события августа прошлого года, когда сами протесты, как сейчас на Кубе, координировались через социальные сети, а после срыва активной фазы беспорядков были введены санкционные ограничения.

Нам очевидно, что вслед за Венесуэлой, Боливией и Эквадором на Кубе отрабатывается новая концепция по смене режимов в Латинской Америке. Мы также понимаем, что США действуют, исходя из расчета, что спад мировой туристической отрасли отразится на Кубе и ослабит ее, сформировав социальную почву для политической дестабилизации. Кроме того, США пытаются таким образом воспрепятствовать выходу на рынок Латинской Америки эффективной кубинской вакцины.
Сергей Клишевич, глава рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Кубы

В письме к кубинским парламентариям члены рабочей группы Национального собрания выразили решительное осуждение любых попыток вмешательства и давления на суверенное государство Республика Куба и ее народ.


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