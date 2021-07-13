США работают с Кубой в традиционной манере революционных технологий

Нам очевидно, что вслед за Венесуэлой, Боливией и Эквадором на Кубе отрабатывается новая концепция по смене режимов в Латинской Америке. Мы также понимаем, что США действуют, исходя из расчета, что спад мировой туристической отрасли отразится на Кубе и ослабит ее, сформировав социальную почву для политической дестабилизации. Кроме того, США пытаются таким образом воспрепятствовать выходу на рынок Латинской Америки эффективной кубинской вакцины.

Сергей Клишевич, глава рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Кубы