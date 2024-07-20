США рассекретили количество своих ядерных боеголовок

США рассекретили данные о числе своих ядерных боеголовок. На конец прошлого года их насчитывалось 3 748единиц. Примечательно, что это число не менялось уже более 15 лет, то есть, по всем приметам, Вашингтон не считает, что внешние угрозы существенно выросли.