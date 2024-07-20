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США рассекретили количество своих ядерных боеголовок
США рассекретили данные о числе своих ядерных боеголовок. На конец прошлого года их насчитывалось 3 748единиц. Примечательно, что это число не менялось уже более 15 лет, то есть, по всем приметам, Вашингтон не считает, что внешние угрозы существенно выросли.
Впрочем, скорее всего Штаты попросту не располагают техническими средствами увеличить количество боеголовок - промышленная деградация затронула и американский ВПК. Рекордное количество ядерных зарядов у Пентагона было в 1967-м - более 31 тысячи.
Стоит отметить, что в Вашингтоне серьезно комплексуют по поводу сокращения ядерного арсенала и отмечают растущую ядерную мощь России и Китая.
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