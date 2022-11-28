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США рассматривают предложение Boeing направить Киеву снаряды для ударов по России
Американская корпорация Boeing предложила поставлять Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования, которые подходят для имеющихся у Киева ракет и для нанесения ударов по России, сообщает ТАСС. Пентагон рассматривает это предложение, пишет агентство Reuters.
Один из руководителей вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Том Карако, пояснил, что много снарядов осталось после завершения военной кампании США в Афганистане. Они могут быть использованы на Украине, особенно учитывая то, что запасы вооружений снижаются.
Агентство предполагает, что если после изучения предложения Пентагон одобрит поставки, первые партии прибудут на Украину уже весной 2023 года.
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