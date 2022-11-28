США рассматривают предложение Boeing направить Киеву снаряды для ударов по России

Американская корпорация Boeing предложила поставлять Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования, которые подходят для имеющихся у Киева ракет и для нанесения ударов по России, сообщает ТАСС. Пентагон рассматривает это предложение, пишет агентство Reuters.

Один из руководителей вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, Том Карако, пояснил, что много снарядов осталось после завершения военной кампании США в Афганистане. Они могут быть использованы на Украине, особенно учитывая то, что запасы вооружений снижаются.