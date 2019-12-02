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США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

НАТО расширяется! США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии - теперь уже 30-го союзника Альянса. Ради исторического присоединения бывшей югославской республике пришлось даже сменить название, прибавив часть "Северная". Все для того, чтобы избежать разногласий с Грецией, где одна из областей также называется Македонией. Для окончательного закрепления Союза протокол должны согласовать все остальные 29 стран - участниц НАТО.

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