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США разместят в Германии дальнобойные ударные системы

США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем. Они значительно превзойдут вооружение, которое уже находится в Европе. Не исключено, что там будет и гиперзвуковое оружие, которое в настоящий момент находится в стадии разработки. С таким заявлением выступили в Пентагоне.

В МИД России назвали подобные планы одним из звеньев эскалации. И добавили, что Россия выработает военный ответ на угрозу.

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