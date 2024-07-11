США разместят в Германии дальнобойные ударные системы

США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем. Они значительно превзойдут вооружение, которое уже находится в Европе. Не исключено, что там будет и гиперзвуковое оружие, которое в настоящий момент находится в стадии разработки. С таким заявлением выступили в Пентагоне.