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США разместят в Японии ракетные комплексы, ранее запрещенные ДРСМД
США продолжают развертывание ракетных комплексов средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пользуясь тем, что ДРСМД больше не работает.
Так, Соединенные Штаты намерены разместить в Японии комплексы MRC Typhon, что даст американцам возможность наносить удары по территории сразу трех держав - Китая, России и КНДР.
Западная пресса ранее писала, что аналогичные ракетные носители были переброшены на Филиппины. Тогда США утверждали, что их нахождение там обусловлено военными учениями, однако по завершении маневров ракеты так и не вернулись в Америку.
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