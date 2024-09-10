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США разместят в Японии ракетные комплексы, ранее запрещенные ДРСМД

США продолжают развертывание ракетных комплексов средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пользуясь тем, что ДРСМД больше не работает.

Так, Соединенные Штаты намерены разместить в Японии комплексы MRC Typhon, что даст американцам возможность наносить удары по территории сразу трех держав - Китая, России и КНДР.

Западная пресса ранее писала, что аналогичные ракетные носители были переброшены на Филиппины. Тогда США утверждали, что их нахождение там обусловлено военными учениями, однако по завершении маневров ракеты так и не вернулись в Америку.

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