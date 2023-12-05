США разрабатывают план перехода Газы под контроль обновленной палестинской администрации, пишут СМИ

США разрабатывают план послевоенного перехода Газы. Издание Politico отмечает - в Белом доме такое решение считают лучшим из доступных, несмотря на то, что оно может поставить Вашингтон на путь конфронтации с израильским правительством. В начале ноября премьер Израиля Нетаньяху предупреждал, что после войны Тель-Авив сам на неопределенный срок займется обеспечением безопасности в анклаве. Среди недовольных и жители самой Газы.