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США разрабатывают план перехода Газы под контроль обновленной палестинской администрации, пишут СМИ

США разрабатывают план послевоенного перехода Газы. Издание Politico отмечает - в Белом доме такое решение считают лучшим из доступных, несмотря на то, что оно может поставить Вашингтон на путь конфронтации с израильским правительством. В начале ноября премьер Израиля Нетаньяху предупреждал, что после войны Тель-Авив сам на неопределенный срок займется обеспечением безопасности в анклаве. Среди недовольных и жители самой Газы.

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