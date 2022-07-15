США разрешили операции с Россией, связанные с удобрениями и продовольствием

Европа продолжает расплачиваться за антироссийские санкции. Стоимость газа для немецких потребителей уже в следующем году вырастет как минимум в 3 раза. Такой неутешительный прогноз сделал глава Федерального сетевого агентства. В Германии на фоне энергокризиса значительно выросли цены на электроэнергию. Мэр города Ханья на острове Крит уже пригласил немцев переждать зиму на греческих курортах.

Эстония

Эстонцы тоже боятся замерзнуть зимой. Местные жители стали чаще воровать дрова с костровых площадок, сообщают в центре управления государственными лесами страны.

Польша

Польский бизнес объединился против действий властей. В гипермаркетах начали появляться таблички "Цены поднимаем не мы, а Дуда".

США

Своеобразная альтернатива стикер-протесту в США. Здесь начали выстраиваться огромные очереди за бесплатной едой. На фоне заоблачных цен на топливо, продукты питания и жилье местные жители вынуждены обращаться в благотворительные организации, чтобы прокормить свои семьи, сообщает "Ассошиейтэд Пресс".

США разрешили операции с Россией, связанные с продовольствием

В стране меж тем начали ослаблять санкционную хватку. Минфин США выдал лицензию, которая позволяет осуществлять транзакции с Россией, если операции связаны с поставками удобрений, продуктов питания, посевных материалов, медоборудования и лекарств. Временно также выведена из-под санкций бывшая "дочка" Газпрома и дочерняя компания Альфа-банка на территории Казахстана.