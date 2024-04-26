3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
США разрешили применять по целям в Крыму ракеты ATACMS
New York Times разъясняет ситуацию с ракетамиATACMSдальностью до 300 километров, которые тайно отправлены в Украину несколько недель назад. Американцы разрешили их использование по целям в Крыму, но не в других областях России. К украинским частям, которые будут совершать запуски этих ракет, прикомандируют советников, они, настаивает Вашингтон, станут лишь консультировать, но не участвовать в запусках.
"Решение об увеличении в Украине числа военных советников США на Украине не принято. У Вашингтона нет намерения вести там боевые операции", - заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
Другого флага нам не надо! Спортивная общественность поддержала смелую белоруску
От Амстердама до Золотых Песков - в Москве на ВДНХ открыта выставка "Железнодорожная модель"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов