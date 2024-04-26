США разрешили применять по целям в Крыму ракеты ATACMS

New York Times разъясняет ситуацию с ракетамиATACMSдальностью до 300 километров, которые тайно отправлены в Украину несколько недель назад. Американцы разрешили их использование по целям в Крыму, но не в других областях России. К украинским частям, которые будут совершать запуски этих ракет, прикомандируют советников, они, настаивает Вашингтон, станут лишь консультировать, но не участвовать в запусках.