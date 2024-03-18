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США развертывают спецназ на Тайване

Силы спецназначения армии США на постоянной основе размещаются на приграничных островах Тайваня. Всего в 10 км от Китая. Американцы займут постоянные посты в командных центрах и будут регулярно проводить совместные учения.

Военных Тайваня будут обучать навыкам использования беспилотника "Черный шершень". В планах у США - поставки на остров таких дронов по каналу военных продаж.

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