США решили ускорить размещение атомных бомб B61-12 в Европе, сообщает Politico

США намерены ускорить процесс размещения в европейских странах своих атомных бомб B61-12. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское издание Politico.

Первоначально планировалось, что бомбы B61-12 будут доставлены в Европу весной следующего года. Тем не менее, по данным Politico, эти планы были скорректированы: бомбы будут размещены в европейских странах к декабрю 2022 года.