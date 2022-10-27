ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

США решили ускорить размещение атомных бомб B61-12 в Европе, сообщает Politico

США намерены ускорить процесс размещения в европейских странах своих атомных бомб B61-12. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американское издание Politico.

Первоначально планировалось, что бомбы B61-12 будут доставлены в Европу весной следующего года. Тем не менее, по данным Politico, эти планы были скорректированы: бомбы будут размещены в европейских странах к декабрю 2022 года.

Politico отмечает, что решение ускорить размещение американского ядерного оружия в Европе могло быть принято на фоне усиления напряженности между Россией и западными странами.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все