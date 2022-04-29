США решительно поддержат заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, а президент Хорватии против

В скором времени Финляндия и Швеция могут войти и в состав НАТО. США решительно поддержат заявку стран на вступление в альянс, заявил госсекретарь Штатов. Энтони Блинкен отметил: развития событий в этой сфере можно ждать в конце июня, когда состоится очередная встреча Североатлантического альянса на высшем уровне.



Президент Хорватии накануне выступил против вхождения Финляндии и Швеции в НАТО, назвал заявки Стокгольма и Хельсинки "опасной авантюрой". Зоран Миланович резюмировал: страны не могут присоединиться к альянсу до изменения закона о выборах в Боснии и Герцеговине в интересах боснийских хорватов.