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США решительно поддержат заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, а президент Хорватии против
В скором времени Финляндия и Швеция могут войти и в состав НАТО. США решительно поддержат заявку стран на вступление в альянс, заявил госсекретарь Штатов. Энтони Блинкен отметил: развития событий в этой сфере можно ждать в конце июня, когда состоится очередная встреча Североатлантического альянса на высшем уровне.
Президент Хорватии накануне выступил против вхождения Финляндии и Швеции в НАТО, назвал заявки Стокгольма и Хельсинки "опасной авантюрой". Зоран Миланович резюмировал: страны не могут присоединиться к альянсу до изменения закона о выборах в Боснии и Герцеговине в интересах боснийских хорватов.
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