Усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США с Южной Кореей без предупреждений дали старт масштабным совместным учениям. Подробностей об отрабатываемых маневрах не сообщается, однако известно, что акцент сделан на авиации: с обеих сторон задействованы более 200 самолетов. Происходящее не способствует снижению напряженности на Корейском полуострове. Ведь еще ранее КНДР испытала очередную баллистическую ракету. По мнению экспертов, нынешние внезапные маневры - попытка запугать Северную Корею.