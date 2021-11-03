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США с Южной Кореей без предупреждений дали старт масштабным совместным учениям

Усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США с Южной Кореей без предупреждений дали старт масштабным совместным учениям. Подробностей об отрабатываемых маневрах не сообщается, однако известно, что акцент сделан на авиации: с обеих сторон задействованы более 200 самолетов. Происходящее не способствует снижению напряженности на Корейском полуострове. Ведь еще ранее КНДР испытала очередную баллистическую ракету. По мнению экспертов, нынешние внезапные маневры - попытка запугать Северную Корею.

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