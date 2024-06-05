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США считают Россию и Китай преградой к своей гегемонии
США заявляют о своем гегемонизме, провозглашая его необходимым всему миру. Но на пути к единоличию в международных отношениях Соединенные Штаты видят преграду в лице России и Китая. Борьбу с Москвой Вашингтон облачил в украинский конфликт, для Пекина Белый дом готовит островной Тайвань.
Россия и Китай - это две страны, обладающие как размером, так и способностью, и мотивацией предложить иное видение мира, чем то, которое выдвигают Соединенные Штаты и ряд наших союзников. И поэтому мы продолжим предлагать свое видение мира и продолжим противостоять любой из этих стран.
США предпринимают все усилия для поддержания украинского конфликта в горячей фазе. Вашингтон намерен выделить 50 млрд долларов Киеву, если страны Евросоюза продлят невыгодные для себя санкции против России, об этом пишет Financial Times. После продолжительного затишья в американском спонсировании конфликта, Вашингтон планирует убить двух зайцев одним выстрелом: ослабить ЕС и помочь Украине - как назвал положение страны советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейкоб Салливан - выбраться из дыры.
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