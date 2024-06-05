США считают Россию и Китай преградой к своей гегемонии

Россия и Китай - это две страны, обладающие как размером, так и способностью, и мотивацией предложить иное видение мира, чем то, которое выдвигают Соединенные Штаты и ряд наших союзников. И поэтому мы продолжим предлагать свое видение мира и продолжим противостоять любой из этих стран.

Мэтью Миллер, пресс-секретарь Госдепартамента США