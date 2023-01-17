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США сконцентрировали все силы против России

Соединенные Штаты Америки сконцентрировали все свои усилия на борьбу против России. Такое мнение президент Сербии выразил в эфире телеканала "ТВ Хэппи".

Александр Вучич считает, что Вашингтон старается вести себя рационально, серьезно, чтобы не тратить энергию на кого-то другого, потому что сосредоточил все свои силы против Москвы. Сербский лидер также отметил, что не уверен в том, что Сербии в итоге придется ввести санкции против России. Ведь его государство выдержало почти год, не предпринимая подобных ограничительных мер.

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