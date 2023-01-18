США смогут наказывать африканские страны за сотрудничество с Россией - Лавров назвал этот законопроект провокацией

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке "американской провокацией", которая вредит прежде всего самим африканцам и отражает колониальный подход Запада к странам континента. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор в интервью агентству заявила, что законопроект конгресса США о борьбе с российской деятельностью в Африке противоречит международному праву и должен быть отозван.

"Я оцениваю этот закон так же, как госпожа министр (иностранных дел) ЮАР", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

"Насчет того, как он может повлиять на наши отношения с Африкой, я думаю, в ее комментариях ответ уже содержится. Наверное, не каждая африканская страна устами своего представителя может так же четко обозначить свою позицию. Наверное, где-то могут сказываться субъективные факторы личностного, может быть, характера, где-то не так принципиально будет реагировать кто-то из наших африканских коллег", - добавил он.

Лавров подчеркнул, что не сомневается: в глубине души даже тех, кто не комментирует подобного рода "американские провокации", все равно есть глубокая убежденность, что "этот закон вредит прежде всего африканцам".

"Во-первых, их не считают за равноправных - это чисто колониальный менталитет в новом измерении. Ну и во-вторых, знаете, когда еще американский госсекретарь Майк Помпео был в администрации Трампа, он ездил по Африке и на публичных мероприятиях митинги какие-то проводил, пресс-конференции. Он призывал всех прекратить торговать с Россией и Китаем, потому что и Россия, и Китай делают это корысти ради, с выгодой для себя и в ущерб африканцам", - рассказал Лавров.

"А вот Америка, говорил Помпео, торгует с вами исключительно для того, чтобы вы развивались и у вас было больше демократии. Такая, знаете, простенькая штучка, она где угодно, и в Африке тоже, воспринимается как она того заслуживает", - подчеркнул российский министр.