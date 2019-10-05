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США снимут с КНДР санкции ООН при демонтаже ядерного центра

В Стокгольме сегодня должны возобновиться переговоры между США и Северной Кореей. Несколько дней назад северокорейская делегация прибыла в Швецию. Как пишет издание "Тайм", администрация Трампа готова предложить лидеру КНДР сделку: приостановить санкции ООН на три года в обмен на демонтаж основной северокорейской ядерной установки и остановку производства высокообогащенного урана. В случае успеха переговоров должен состояться четвертый саммит двух лидеров.

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