США собираются наводить мосты между украинцами

Пока в своем огороде скандалы, террор и неразбериха, США находят и время, и деньги на громкие зарубежные инициативы. Агентство Соединенных Штатов по международному развитию планирует запустить проект по укреплению связей между гражданами Украины, которые проживают как на подконтрольных Киеву территориях, так и в самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках. Разработанная программа получила название "Наводя мосты". Большое внимание американцы уделили предоставлению населению Донбасса государственных и коммунальных услуг. При этом, разумеется, они не забыли про "критически важные ресурсы" региона.