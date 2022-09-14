США собираются поставлять оружие на Тайвань

Вашингтон намерен направить Киеву новый пакет военной помощи - об этом заявил на брифинге представитель Белого дома. Джон Кирби сообщил, что пакет согласуют в ближайшие дни. По его словам, США также собираются поставлять оружие и военную технику Тайваню в связи с угрозами со стороны КНР.

В Киеве утвердили бюджет на будущий год. Около 50 % выделяют на оборону и безопасность. Это почти 30 миллиардов долларов. При этом расходы вдвое превысят доходы (чуть более 34,5 миллиарда против почти 70). Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американское правительство предоставит Украине и другим 18 странам более 2 миллиардов долларов в виде долгосрочных инвестиций в рамках программы иностранного военного финансирования.