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США собираются поставлять оружие на Тайвань
Вашингтон намерен направить Киеву новый пакет военной помощи - об этом заявил на брифинге представитель Белого дома. Джон Кирби сообщил, что пакет согласуют в ближайшие дни. По его словам, США также собираются поставлять оружие и военную технику Тайваню в связи с угрозами со стороны КНР.
Украина заложила 50 % госбюджета 2023 года на безопасность и оборону
В Киеве утвердили бюджет на будущий год. Около 50 % выделяют на оборону и безопасность. Это почти 30 миллиардов долларов. При этом расходы вдвое превысят доходы (чуть более 34,5 миллиарда против почти 70). Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американское правительство предоставит Украине и другим 18 странам более 2 миллиардов долларов в виде долгосрочных инвестиций в рамках программы иностранного военного финансирования.
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