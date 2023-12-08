США сократили войска в Европе на фоне роста поставок вооружений

США в текущем финансовом году сократили число американских военных в странах НАТО в Европе с 90 тыс. до 80 тыс. человек. Впрочем, Штаты сделали все для того, чтобы европейские союзники самостоятельно отстаивали интересы Вашингтона, прежде всего в вопросе закупки американских вооружений. Так, ожидается, что сегодня Латвия и США объявят о заключении договора на поставку противокорабельных ракет производства США и Норвегии. Вооружается и Польша: там призывают за три года нарастить военный потенциал восточного фланга НАТО для противостояния с Россией. При этом в США уже не скрывают истинной цели роста поставок оружия. По признанию госсекретаря Блинкена, оказание военной помощи Украине стало стимулом для роста американской экономики, и около 90 процентов выделенных для Киева средств осталось в США - у американских производителей.