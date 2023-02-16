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США создают малые боевые космические средства, способные выводить из строя российские спутники
Пентагон способен вывести военный конфликт в Украине на космический уровень. Тревожное заявление сделали в Российской военно-космической академии. Согласно полученной информации, в США создают малые боевые космические средства, которые способны выводить из строя российские спутники.
США намерены предоставить Киеву $9,9 млрд дополнительной помощи
Параллельно Вашингтон продолжает накачку оружием Украину. Госдеп подтвердил, что намерен предоставить еще помощь почти на 10 млрд. Что войдет в эту сумму, не уточняется. Однако глава Пентагона на днях заявил, что основная задача - обеспечение Украины средствами ПВО.
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