США создают малые боевые космические средства, способные выводить из строя российские спутники

Пентагон способен вывести военный конфликт в Украине на космический уровень. Тревожное заявление сделали в Российской военно-космической академии. Согласно полученной информации, в США создают малые боевые космические средства, которые способны выводить из строя российские спутники.

Параллельно Вашингтон продолжает накачку оружием Украину. Госдеп подтвердил, что намерен предоставить еще помощь почти на 10 млрд. Что войдет в эту сумму, не уточняется. Однако глава Пентагона на днях заявил, что основная задача - обеспечение Украины средствами ПВО.

