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США столкнулись с новой волной нелегальных мигрантов
На границе США и Мексикиобостряется ситуация с мигрантами, сообщают американские СМИ. Число задержанныхнелегалов бьет рекорды. В феврале здесь задержано почти 100 тысяч человек. Такогоне было 15 лет. Ежедневно пограничники останавливают около 500 детей, незаконноприбывающих в страну без взрослых. Дело в том, что с приходом нового президентаБайдена многим мигрантам обещали, что путь в США будет открыт, однако этого не произошло. В результате вучастках погранслужбы находятся почти 5 тысяч малолетних нелегалов, цифрапродолжает расти. При этом дети часто вынуждены спать на полу, без соблюдениянеобходимых санитарных норм.
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