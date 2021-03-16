США столкнулись с новой волной нелегальных мигрантов

На границе США и Мексикиобостряется ситуация с мигрантами, сообщают американские СМИ. Число задержанныхнелегалов бьет рекорды. В феврале здесь задержано почти 100 тысяч человек. Такогоне было 15 лет. Ежедневно пограничники останавливают около 500 детей, незаконноприбывающих в страну без взрослых. Дело в том, что с приходом нового президентаБайдена многим мигрантам обещали, что путь в США будет открыт, однако этого не произошло. В результате вучастках погранслужбы находятся почти 5 тысяч малолетних нелегалов, цифрапродолжает расти. При этом дети часто вынуждены спать на полу, без соблюдениянеобходимых санитарных норм.