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США тайно передали Украине ракеты ATACMS
Украинской сторонепару недель назад тайно были переданы ракеты ATACMS в количестве 100 штук, пишет New York Times. Более того, как сообщается, они уже даже были применены: якобы, именно этим оружием был атакован российский военный аэродром в крымском Джанкое. Дальность ATACMS составляет 300 километров, и, соответственно, для них досягаемы сразу несколько российских областных центров.
Нет сомнений, что это приведет к дальнейшей военной эскалации. Как, впрочем, и выделение 61 миллиарда долларов - соответствующий документ подписал накануне Байден. Известно, что ежемесячно Украине будет доставаться около 2 миллиардов долларов - это немало, но меньше, чем в прошлом и позапрошлом годах.
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