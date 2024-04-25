ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

США тайно передали Украине ракеты ATACMS

Украинской сторонепару недель назад тайно были переданы ракеты ATACMS в количестве 100 штук, пишет New York Times. Более того, как сообщается, они уже даже были применены: якобы, именно этим оружием был атакован российский военный аэродром в крымском Джанкое. Дальность ATACMS составляет 300 километров, и, соответственно, для них досягаемы сразу несколько российских областных центров.

Нет сомнений, что это приведет к дальнейшей военной эскалации. Как, впрочем, и выделение 61 миллиарда долларов - соответствующий документ подписал накануне Байден. Известно, что ежемесячно Украине будет доставаться около 2 миллиардов долларов - это немало, но меньше, чем в прошлом и позапрошлом годах.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все