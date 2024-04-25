США тайно передали Украине ракеты ATACMS

Украинской сторонепару недель назад тайно были переданы ракеты ATACMS в количестве 100 штук, пишет New York Times. Более того, как сообщается, они уже даже были применены: якобы, именно этим оружием был атакован российский военный аэродром в крымском Джанкое. Дальность ATACMS составляет 300 километров, и, соответственно, для них досягаемы сразу несколько российских областных центров.