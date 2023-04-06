США теряют лидирующую роль в мире из-за политики санкций

Политическое руководство США просто слетело с катушек: Джо Байден при активном содействии своих союзников среди республиканцев в сенате, казалось, твердо вознамерился не просто добиться свержения российского правительства при помощи чего-то очень похожего на войну с целью смены режима, но еще и ликвидировать тот самый сложившийся после Второй мировой миропорядок, который так долго приносил США такую большую пользу.

Такер Карлсон, ведущий телеканала Fox News