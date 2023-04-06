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США теряют лидирующую роль в мире из-за политики санкций

В самих США администрацию Байдена также призывают взять на себя ответственность за близорукие политические решения, в частности, политику санкций. Об этом говорили в эфире телеканала Fox News.

Введение экономических ограничений против России, по мнению ведущего Такера Карлсона, привело к краху системы международных отношений, которая была выгодна прежде всего мировому гегемону.

Политическое руководство США просто слетело с катушек: Джо Байден при активном содействии своих союзников среди республиканцев в сенате, казалось, твердо вознамерился не просто добиться свержения российского правительства при помощи чего-то очень похожего на войну с целью смены режима, но еще и ликвидировать тот самый сложившийся после Второй мировой миропорядок, который так долго приносил США такую большую пользу.
Такер Карлсон, ведущий телеканала Fox News

Дедолларизация мировой торговли

Ранее опальный экс-президент Дональд Трамп заявил, что доллар может перестать быть мировой валютой номер один из-за проводимой политики администрации Джо Байдена.

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