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США требуют от Грузии ввести санкции против России
В очередной раз Штаты дали понять, кто в доме хозяин. Скоропостижная кончина "Закона об иноагентах" стала элементом дрессировки покорности, а протестующие у парламента явно были воодушевлены силами, финансируемыми из-за океана. Штатам не дает покоя тот факт, что Грузия до сих пор не ввела санкции против России. И теперь об этом говорят в открытую. Помощник американского президента по национальной безопасности на встрече с президентом Грузии предупредил, что республика не должна участвовать в уклонении от антироссийских санкций. Салливан и Зурабишвили обсудили "необходимость обеспечения того, чтобы Россия продолжала в полной мере ощущать экономические последствия" рестрикций и экспортных ограничений. Не сложно догадаться, что ждет Грузию в противном случае. США уже прекрасно продемонстрировали свои возможности.
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