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США - Украина: экономическая инерция
Между Вашингтоном и Киевом не подписано ни одного стратегического решения. Зеленский ехал с намерением оседлать освободившиеся после бегства из Афганистана американские деньги, но получил ничтожную малость. На оборону 60 миллионов долларов, когда в Афганистане только техники оставили на 85 миллиардов. Итог поездки - США лишь продолжает военную, экономическую инерцию сотрудничества. Правда, менее охотно. Что же касается американских грантов, их разделят вовсе не на простых украинских граждан - отечественные эксперты об этом прекрасно знают.
Эти деньги уйдут на американских консультантов, это очередные грантовые деньги, которые мы в Украине не увидим. К сожалению, это так. А тот кредит, который выдадут в 3 млрд долларов, у нас сейчас с американцами дефицит торгового баланса минус 3 млрд долларов, он еще больше увеличится. Я единицу поставил. Мы говорим о рынках сбыта. Президент или его делегация продвигали ли нашу продукцию высокотехнологическую? Был ли там Антонов? "Мотор Сич", который американцы заставили отказаться от сотрудничества с Китаем? Этого я не увидел - наполняемости экономической и выгоды для Украины. К сожалению, этого нет. А американцы отстаивают свои интересы - да. У них уже никакого интереса особого нет к Украине - тоже да.
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