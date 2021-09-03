США - Украина: экономическая инерция

Эти деньги уйдут на американских консультантов, это очередные грантовые деньги, которые мы в Украине не увидим. К сожалению, это так. А тот кредит, который выдадут в 3 млрд долларов, у нас сейчас с американцами дефицит торгового баланса минус 3 млрд долларов, он еще больше увеличится. Я единицу поставил. Мы говорим о рынках сбыта. Президент или его делегация продвигали ли нашу продукцию высокотехнологическую? Был ли там Антонов? "Мотор Сич", который американцы заставили отказаться от сотрудничества с Китаем? Этого я не увидел - наполняемости экономической и выгоды для Украины. К сожалению, этого нет. А американцы отстаивают свои интересы - да. У них уже никакого интереса особого нет к Украине - тоже да.

Виктор Скаршевский, экономический аналитик (Украина)