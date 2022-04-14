США обвинили Россию в намеренном создании мира без доллара

В США заявили о создании Россией альтернативной "вселенной" без доллара.



Как утверждает издание American Thinker, Россия с самого начала 21 века создавала альтернативную "вселенную", где у доллара нет доминирующей роли, а США не смогут указывать другим.

Москва вкладывала средства в ключевые региональные центры - Бразилию, Южную Африку, Китай и Индию, в то время как Вашингтон якобы помогал развивающимся странам. И вот сейчас Венесуэла, Индия, Китай отказываются поддержать санкции, к которым призывают Соединенные Штаты,резюмируют авторы статьи. Что называется, опомнились! МИД Китая, самой динамичной экономики мира, справедливо заметил: "даже американскому президенту уже пришлось признать, что санкции против России стоили нехватки продовольствия во многих странах мира". А американское издание вынуждено признать следующее: Москва мудро подготовила почву для того, чтобы в случае разрыва отношений с Западом ее связи с развивающимся миром не дрогнули. Собственно, так оно и есть.